न्यायमूर्तींनी न्याय आणि स्वातंत्र्याच्या प्रेमात पडले पाहिजे, पैशांच्या नाही! सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे प्रतिपादन

न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा जपण्याच्या अनुषंगाने सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी महत्वपूर्ण विधान केले आहे. न्यायमूर्तींनी न्याय आणि स्वातंत्र्याच्या प्रेमात पडले पाहिजे, पैशांच्या मोहात अडकता कामा नये, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीशांनी एका कार्यक्रमात बोलताना केले. न्यायमूर्तींनी त्यांचे अधिकार अत्यंत नम्रतेने आणि जबाबदारीने वापरले पाहिजेत. काही न्यायमूर्तींच्या वाईट वर्तनामुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा धोक्यात येऊ शकते, असेही सरन्यायाधीशांनी यावेळी नमूद केले. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण परिषदेला संबोधित करताना सरन्यायाधीश गवई यांनी हे भाष्य केले.
उच्च न्यायालयातील कोण्या एकाच न्यायमूर्तींच्या कृतीमुळे वर्तमानपत्रांमध्ये किंवा ऑनलाइन बातम्या प्रसारित होतात. मी कोणाचेही नाव घेणार नाही, परंतु अशा घटनांचा संपूर्ण संस्थेवर परिणाम होतो. अलीकडचे उदाहरण म्हणजे सुनावणीदरम्यान एक वकील न्यायालयात बेशुद्ध पडला. अशा घटना आपल्याला एका स्वीकृत प्रस्तावाची आठवण करून देतात. ते म्हणजे न्यायमूर्ती आणि वकील हे न्यायाच्या सोनेरी पक्ष्याच्या दोन पंखांसारखे आहेत. त्यामध्ये कोणी श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ नाही. दोघेही आवश्यक आहेत. जोपर्यंत न्यायालय आणि वकील एकत्र काम करत नाहीत, तोपर्यंत या देशात शतकानुशतके अस्तित्वात असलेली न्याय प्रशासनाची संस्था योग्यरित्या कार्य करू शकत नाही, असेही सरन्यायाधीश गवई म्हणाले.
परिषदेमध्ये पुढे बोलताना ते म्हणाले की, न्यायालयांनी याचिकाकर्ते आणि वकिलांचा विश्वास कायम ठेवला पाहिजे. आपल्यासमोर येणारे नागरिक व्यवस्थेवर विश्वास ठेवतात. त्यांना न्याय मिळेल असा विश्वास आपण सर्वांनी जपला पाहिजे. आपले निर्णय कधीही जबाबदारी आणि निष्पक्षतेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही गोष्टीने रंगवले जाऊ नयेत. हे केवळ आपल्या अधिकृत कर्तव्यांमध्येच नाही तर आपल्या बाहेरील जीवनातही लागू होते, असे सरन्यायाधीशांनी यावेळी नमूद केले.