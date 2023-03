गप्प बसा, नाहीतर माझ्या न्यायालयातून ताबडतोब चालते व्हा! सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा रौद्रावतार

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड (CJI DY Chandrachud) यांचा रौद्रावतार गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे पहायला मिळाला. सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ वकील विकास सिंह (Senior Advocate Vikas Singh) यांच्याच जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली. या दरम्यान सरन्यायाधीशांनी सिंह यांना ‘माझ्या न्यायालयातून चालते व्हा’ असेही म्हटले.

विकास सिंह यांनी बार असोसिएशनच्या जमीन प्रकरणाचा प्रश्न उपस्थित केला. हा प्रश्न यादीवर लागत नसल्याबाबत त्यांनी तीव्र शब्दांमध्ये आलली नाराजी व्यक्त केली. विकास सिंह यांनी हे प्रकरण सरन्यायाधीश, न्यायाधीश पीएस नरसिंहा आणि न्यायाधीश जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर उपस्थित करण्याची मागणी केली होती. गेल्या 6 महिन्यांपासून हा प्रश्न खंडपीठासमोर आलेला नाही, असे म्हणत विकास सिंह यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे सरन्यायाधशींचा पारा चढला आणि एकही दिवस खंडपीठ मोकळे बसलेले नाही असे म्हणत त्यांनी सिंह यांना झापले. ‘बार अँड बेंच’ या वेबसाईटने याबाबत वृत्त दिले आहे.

विकास सिंह यांनी हे प्रकरण सुचीबद्ध करण्याची मागणी केल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी ही बाब सामान्य क्रमाने सुचीबद्ध केली जाईल असे म्हटले. तसेच आम्ही मोकळे असताना कोणत्याही वेळेत येण्यास सांगितले. यावर विकास सिंह यांनी अशा परिस्थितीत आम्हाला हे प्रकरण पुढे न्यावे लागेल. तारीख मिळाली नाही तर तुमच्या घरी यावे लागेल असे म्हटले. या विधानामुळे सरन्यायाधीश चंद्रचूड भडकले.

जाग्यावर गप्प बसा, नाहीतर चालते व्हा

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी विकास सिंह यांना आपल्या जागेवर गप्प बसण्यास सांगितले. मोठ्या आवाजात बोलायचे असेल तर माझ्या न्यायालयातून चालते व्हा. हा विचार नका करु की तुमच्या भूमिकेमुळे खंडपीठ नमते घेईल मी अशा पद्धतीने कुणाचाही अपमान केलेला नाही, माझ्या कारकिर्दीचे शेवटचे दोन वर्ष राहिले आहेत. याकाळात मी कुणाचाही अपमान करु इच्छित नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. तसेच आम्ही या प्रकरणावर योग्य वेळी सुनावणी घेऊ. 17 मार्च रोजी तुमच्या प्रकरणाची सुनावणी होईल, तसेच त्यादिवशी सुनावणी होणारे हे एकमेव प्रकरण नसेल, असेही आताच सांगतो, असेही सरन्यायाधीशांनी सिंह यांना बजावले.

