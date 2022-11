सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचा सुनावणीदरम्यान मराठीत संवाद, नेटकऱ्यांनीही दिली दाद

देशाच्या 50व्या सरन्यायाधीशपदी नुकतीच मराठमोळ्या धनंजय चंद्रचूड यांची नियुक्ती करण्यात आली. नियुक्तीनंतर आपल्या विधानांमुळे सातत्याने कायम माध्यमांची हेडलाईन ठरलेले सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात एका प्रकरणी सुनावणी सुरू असताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मराठीतून संवाद साधला.

याचिकाकर्त्याचे वकील हे पुण्यातील होते. सुनावणीदरम्यान ते इंग्रजीतून बोलण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र इंग्रजी बोलताना ते अडखळत होते. अखेर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी त्यांना रोखत मराठीत संवात साधला. सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला ‘तुम्हाला मराठी येते का? तुमचा पूर्नस्थापना अर्ज लिस्टेड आहे’, असे मराठीतून विचारले.

थेट सरन्यायाधीशांनीच मराठीतून संवात साधल्याने याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनाही हायसे वाटले. न्यायमूर्ती गोगई यांनी माझ्या प्रकरणात बेकायदा आदेश दिल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी म्हटले. यावर सरन्यायाधीशांनी ‘एक मिनिट थाबा, तुमच्या प्रकरणाचे काय झाले हे मी रजिस्ट्रीला विचारतो’, असे मराठीतून म्हटले.

Litigant: registry te fault zhala, PIL dismissed.. (it was due to the fault of the registry)

CJI calls for copies of the case files. #SupremeCourt

