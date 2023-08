…अन् सरन्यायाधीश चंद्रचूड तडकाफडकी न्यायालयातून निघून गेले, नक्की काय घडलं?

सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड (CJI DY Chandrachud) आज सर्वोच्च न्यायालयातून अचानक निघून गेले. वैयक्तिक कारणामुळे ते सर्वोच्च न्यायालयातून तातडीने निघाले. जाण्यापूर्वी त्यांनी यामागील कारणही स्पष्ट केले.

शुक्रवारी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड नेहमीप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात आले. आज अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर सुनावणी होणार आहे. मात्र काही वेळातच सरन्यायाधीश आपल्या आसनावरून उठले आणि निघून गेले.

घरी काहीतरी समस्या निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. दुपारी एक वाजेपर्यंत परत येण्याचा प्रयत्न करेन असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘लाईव्ह लॉ’ या न्यायालयीन घडामोडींच्या माहिती देणाऱ्या ट्विटर हँडलवरून याची माहिती देण्यात आली आहे.

CJI DY Chandrachud rises early from court, cites some personal reasons.

CJI DY Chandrachud: I will have to rise right now. There is some issue at home. I’ll try coming back by 1 pm.#SupremeCourtofIndia #SupremeCourt pic.twitter.com/D1kvxM039e

— Live Law (@LiveLawIndia) August 11, 2023