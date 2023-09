Video – महापालिकेत भाजप व तृणमूल काँग्रेसच्या नगरसेवकांचा तुफान राडा, एकमेकांना केली धक्काबुक्की

कोलकाता महापालिकेत भाजप व तृणमूल काँग्रेसच्या नगरसेवकांमध्ये तुफान राडा झाला. यावेळी काही नगरसेवक एकमेकांना भिडले व त्यांनी धक्काबुक्की केली. इतर काही सदस्यांनी त्यांना रोखल्यामुळे प्रकरण थोडक्यात आटपलं नाही. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

VIDEO | Clashes erupt between TMC and BJP councilors during the session of Kolkata Municipal Corporation. pic.twitter.com/yAzPDuxMp8

