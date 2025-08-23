देवभूमी उत्तराखंडवर आभाळ कोसळलं; चमोलीमध्ये मध्यरात्री ढगफुटी, झोपेत असलेलं थराली गाव चिखलाखाली, एकाचा मृत्यू

देवभूमी उत्तराखंडमध्ये पुन्हा एकदा पावसाचा कहर सुरू झाला आहे. शुक्रवारी मध्यरात्री चमोली जिल्ह्यातील थराली भागामध्ये ढगफुटी सदृश्य पाऊस पडला. यामुळे झोपेत असलेले गाव दगड-धोंडे आणि चिखलाखाली गेले असून एका जणाचा मृत्यू झाला आहे. मुसळधार पावसामुळे आलेल्या पूर आणि चिखलाखाली अनेक घरं दबली आहे. दुकानं, गाड्यांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. स्थानिक प्रशासन आणि एसडीआरएफच्या पथकांना घटनास्थळी धाव घेत मदत आणि बचावकार्य युद्ध पातळीवर सुरू केले आहे.
#WATCH | Uttarakhand: Due to a cloudburst in Tharali of Chamoli district, debris has entered houses, the market, and the SDM’s residence. District Magistrate and relief teams have left for the spot. Two people are reported missing: Uttarakhand Disaster Management Secretary Vinod… pic.twitter.com/V2aesFekFf
— ANI (@ANI) August 23, 2025