जम्मू-कश्मीरवर अस्मानी संकट; रामबनमध्ये ढगफुटीमुळे 3 जणांचा मृत्यू, मोठ्या नुकसानीची शक्यता

जम्मू कश्मीरवर आता अस्मानी संकट कोसळले आहे. जम्मू-काश्मीरमधील रामबन येथील धर्मकुंडमध्ये रविवारी सकाळी अचानक पूर आला. ढगफुटीमुळे ही पूरपरिस्थिती ओढवली आहे. त्यामुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले. अचानक आलेल्या या पुरात दोघांचा मृत्यू झाला आहे, तर एक जण बेपत्ता झाला आहे आणि अनेक घरांचे नुकसान झाले आहे. तसेच, अनेक लोक त्यांच्या घरात अडकले आहेत, त्यांना वाचवण्यासाठी बचाव कार्य सुरू आहे.

मुसळधार पावसामुळे नाल्यातील पाणी वाढले आणि अचानक पूर आल्याचे सांगण्यात येत आहे. हे पाणी चिनाब पुलाजवळील धर्मकुंड गावात शिरले. गावात पाणी शिरल्याने संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण होते. गावात शिरलेल्या पुराच्या पाण्यामुळे 100 घरे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत, तर 25 ते 30 घरांचे अंशतः नुकसान झाले आहे. परिसरात पाणी शिरल्याने अनेक लोक त्यांच्या घरात अडकले आहेत. त्यांना वाचवण्यासाठी बचाव कार्य सुरू आहे. बचाव पथकाने आतापर्यंत परिसरातून 90 ते 100 लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले आहे.

In view of inclement weather and heavy rains in District Ramban, the public is advised to stay alert and follow safety advisories. For any emergency, feel free to contact the 24×7 District Control Room:

01998-295500, 01998-266790

Stay informed, stay safe! @diprjk@BaseerUlHaqIAS

— Deputy Commissioner (DEO), Ramban (@dcramban) April 20, 2025