राजस्थान : मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला

राजस्थानमध्ये गेल्या एक महिन्यापासून राजकीय गोंधळ सुरू होता. बंडखोर नेते सचिन पायलट हे गेहलोत यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस सरकारला धक्का देण्याच्या तयारीत होते. मात्र मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचा अनुभव आणि पक्षावरची पकड इतकी मजबूत होती की पायलट यांचं बंड त्यापुढे थंड पडलं. अखेर सचिनने पायलट यांनी कॉंग्रेससोबत समझोता केला आणि राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. अशोक गेहलोत यांनी सरकारला अडचणीतून बाहेर काढले.

Chief Minister Ashok Gehlot led #Rajasthan Government wins vote of confidence in the State Assembly. pic.twitter.com/csbM85SQnW

