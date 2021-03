मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली कोरोनाची लस

मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी आज कोविड लसीचा पहिला डोस घेतला आहे. भायखळा येथील जेजे रुग्णालयात त्यांनी कोरोनाची लस घेतली. त्यांच्यासोबत रश्मीताई ठाकरे, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे देखील उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी आज कोविड लसीचा पहिला डोस घेतला.

CM Uddhav Balasaheb Thackeray took his first shot of COVID vaccine today. pic.twitter.com/3JWlmvKpHL

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 11, 2021