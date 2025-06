कोलंबियामध्ये राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार मिगुएल उरीबे यांच्यावर जीवघेणा हल्ला, 15 वर्षांच्या मुलाने डोक्यात गोळी झाडली

कोलंबियामध्ये राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार मिगुएल उरीबे यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला आहे. बोगोटा येथे एका प्रचार सभेदरम्यान त्यांच्यावर गोळीबार झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. यात ते गंभीर जखमी झाले असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती मिळतेय. या प्रकरणी 15 वर्षांच्या एका अल्पवयीन मुलाला अटक करण्यात आली आहे.

मिगुएल उरीबे हे डेमोक्रॅटिक सेंटर पक्षाचे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार आहेत. शनिवारी बोगोटा येथे एका उद्यानामध्ये आयोजित प्रचारसभेला संबोधित करत असताना हल्लेखोराने त्यांच्यावर गोळीबार केला. जवळून झाडलेली गोळी त्यांच्या पाठीत आणि डोक्यात घुसली. यानंतर उरीबे हे रक्तबंबाळ अवस्थेत मंचावर कोसळले. याचा व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

Colombian presidential candidate Miguel Uribe Turbay shot in the head in Bogotá’s Modelia neighborhood, Fontibón, during a campaign event. Attacked by unknown gunman, he’s in critical condition. #Colombia_shooting pic.twitter.com/9ZOfRR9qfF

— GeoTechWar (@geotechwar) June 8, 2025