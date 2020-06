चीनचा कमांडिंग ऑफिसर झटापटीत ठार, सूत्रांची माहिती

लडाखच्या गलवान खोऱ्यात हिंदुस्थान आणि चिनी सैनिकांमधील हिंसक झटापटीत चीनलाही जोरदार उत्तर मिळाले आहे. या चकमकीत चीनचे 40 सैनिक मारले गेल्याची माहिती मिळते आहे. इतकेच नाही तर यामध्ये त्यांच्या सैन्याच्या कमांडिंग ऑफिसरचा देखील समावेश आहे. एएनआयने सूत्रांच्या आधारे ही माहिती दिली आहे. दुसरीकडे, या चीनच्या सैन्याला रोखताना 20 हिंदुस्थानी जवानांनी हौतात्म्य पत्करले.

चीनचे किती सैनिक यामध्ये मारले गेले याची निश्चित संख्या सांगता येणे शक्य नाही. मात्र ही संख्या 40 च्या वरच असण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांच्या आधारे सांगण्यात येत आहे. तसेच स्ट्रेचर्सवरवरून बाहेर काढलेल्या चिनी सैनिकांची संख्या आणि त्यानंतर गलवान नदीकाठी रूग्णवाहिका तसेच वाढलेल्या चिनी हेलिकॉप्टरच्या हालचाली यावर आधारित ही अंदाजित संख्या सूत्रांनी दिली आहे.

Commanding Officer of the Chinese Unit involved in the face-off with Indian troops in the Galwan Valley among those killed: Sources confirm to ANI pic.twitter.com/MWbEUZezba

— ANI (@ANI) June 17, 2020