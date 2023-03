भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी केली राहुल गांधींची स्तुती; वरिष्ठांनी झापल्यानंतर केलं टीका करणारं ट्विट?

काँग्रेस नेते राहुल गांधी त्यांच्या परदेशातील भाषणांवरून सध्या चर्चेत आहेत. एकीकडे भाजपकडून ही भाषणं लक्ष्य केली जात असतानाच नागालँड भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष तेमजेन इमना अलोंग यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या यूके दौऱ्यावरील फोटोवर कमेंटकरून कौतुक केलं आहे.

नागालँडमधील आदिवासी व्यवहार मंत्र्यांनी ट्विटरवर काँग्रेस नेत्याचे कौतुक केले. राहुल गांधी सध्या यूकेच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यासाठी राहुल गांधी यांनी लूक बदलला आहे. ट्रीम दाढी आणि सुटाबुटातील फोटो काँग्रेसच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर पोस्ट करण्यात आला आहे. अनेक यूझर्सनी त्यांना ‘पीएम मटेरियल’ म्हणून संबोधले आहे. तर काहींनी टीका देखील केली आहे.

अलोंग यांनी राहुल गांधींचा आत्मविश्वास आणि फोटोसाठी दिलेल्या पौझचं कौतुक केलं आहे.

सोबत लिहिले आहे की, ‘मानावं लागेल, फोटो तर छान आला आहे, आत्मविश्वास आणि पोजही नेक्स्ट लेवल आहे.’

Stand up for what you believe in, even if it means you stand alone. pic.twitter.com/dV3fG4NfB9

— Congress (@INCIndia) March 6, 2023