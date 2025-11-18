भाजपच्या आमदाराने पुन्हा त्याच रस्त्याचे भूमिपूजन करत असताना उडाला गोंधळ, काँग्रेससह स्थानिकांची भाजप आमदारासोबत शाब्दिक चकमक

सामना ऑनलाईन
|

रस्ता बांधकामाच्या भूमिपूजनासाठी आलेल्या चंद्रपूरचे भाजपचे आमदार किशोर जोरगेवार यांना लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. दलित वस्ती सुधारणा योजनांतर्गत येथील बायपासलगत रस्त्याचे भूमिपूजन आयोजित होते. यासाठी पालकमंत्री आणि सर्व आमदारांना निमंत्रण देणे अपेक्षित होते. पण तसे काही झाले नाही. केवळ त्यांच्या नावाचा फलक लावण्यात आला आणि आमदार जोरगेवार एकटेच आपल्या कार्यकर्त्यांसह भूमिपूजनासाठी पोचले. ही बाब काँग्रेसचे माजी नगरसेवक राजेश अडूर यांच्या लक्षात आल्यावर तेही घटनास्थळी कार्यकर्त्यांसह दाखल झाले.

आमदार किशोर जोरगेवार पोहोचताच त्यांना काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी जोरदार विरोध करीत भूमिपूजनापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. यात दोन्ही गटात शाब्दिक बाचाबाची झाली. गोळा झालेल्या लोकांनीही विरोध सुरू केला. दोनशे युनिटचा प्रश्न उपस्थित करताच आमदार जोरगेवार भडकले. गोंधळ वाढत असल्याचे दिसताच आमदार जोरगेवार यांनी घाईघाईने कुदळ मारली आणि परत निघाले. यावेळी दोन्ही गटात धक्काबुक्की झाली. याची झळ आमदारांना पोचली. प्रकरण वाढण्यापूर्वीच पोलिसांनी वेळीच पोहचून परिस्थिती शांत करीत आमदारांना बाहेर काढले. ज्या रस्त्याचे भूमिजन आमदार करायला आले, त्या रस्त्याची मंजुरी आघाडी सरकारच्या काळात मिळाली आणि त्याचे सत्तर टक्के पूर्ण झाले. मग आता नव्याने त्याच रस्त्याचे भूमिपूजन कशाला, असा सवाल काँग्रेसने उपस्थत केला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पाकिस्तानी रॅपरने नेपाळमध्ये फडकवला ‘तिरंगा’; पाकड्यांनी केलं ट्रोल, व्हिडीओ व्हायरल

उकडलेल्या चण्याचे पाणी पिण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे

मोखाड्याजवळ एसटीला अपघात; 25 जखमी, श्रीघाटातील अवघड वळणावर चालकाचा ताबा सुटला

ठाणे, पालघर, रायगडमध्ये उमेदवारांचे शक्तिप्रदर्शन; 15 नगर परिषदा, 1 नगरपंचायतसाठी 2800 अर्ज दाखल

सोनाक्षी सिन्हाने 30 किलो वजन कमी करण्यासाठी कोणता पर्याय निवडला, वाचा

शिवसेनेच्या दणक्यानंतर प्रशासनाला जाग; कल्याण-शिळ रस्त्यावरील वाहतूककोंडी तातडीने सोडवा, नगरविकासचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निर्देश

Thane news – कोपरीत समाजकंटकांचा ‘रात्रीस खेळ चाले’, नऊ दुचाकी पेटवल्या

आशिका मृत्यूप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी समिती, शिक्षण विभाग दोषींवर कठोर कारवाई करणार

ऑनलाइन डेटिंगमुळे तरुणींचा कॉस्मेटिक सर्जरीकडे वाढता कल