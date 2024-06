भाजपच्या बहुरानीचा दारुण पराभव; अमेठीत काँग्रेसनं उधळला विजयाचा गुलाल

भाजपच्या नेत्या व केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांचा अमेठी मतदारसंघातून दारूण पराभव झाला आहे. काँग्रेसचे उमेदवार किशोरी लाल शर्मा यांनी इराणी यांचा 1,18 471 मताधिक्यांनी पराभव केला आहे. त्यामुळे सध्या भाजपची बहुरानीचा पराभव झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

#WATCH | Uttar Pradesh | Congress candidate from Amethi, Kishori Lal Sharma leads against BJP leader Smriti Irani, he says, “This is the victory of the Gandhi family and the people of Amethi.” pic.twitter.com/Cfj7Kqs6tw

— ANI (@ANI) June 4, 2024