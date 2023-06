“देशाला उद्ध्वस्त करणाऱ्या शक्तींविरुद्ध लढण्यासाठी एकत्र येण्याची हीच योग्य वेळ”- के.सी. वेणुगोपाल

काँग्रेसचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. “देशाला उद्ध्वस्त करणाऱ्या शक्तींविरुद्ध लढण्यासाठी विरोधकांनी एकत्र येण्याची हीच योग्य वेळ” असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. 23 जून रोजी पाटणा येथे होणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीला काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी उपस्थित राहणार आहेत. के. सी. वेणुगोपाल म्हणाले. एएनआय या वृत्तसंस्थेला त्यांनी विरोधकांच्या बैठकीबाबत माहिती दिली.

यावेळी भाजपवर टीका करताना केसी वेणुगोपाल म्हणाले की, भाजपला नैराश्य आले असून आता त्यांच्याविरुद्ध खरी लढाई पुढे असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले आहे. म्हणूनच देशाला उध्वस्त करणाऱ्या शक्तींविरोधात विरोधकांनी एकजुटीने लढण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.

#WATCH | “Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge will attend the opposition meeting in Patna… It is high time to have a unity between opposition to fight against these forces (BJP) who are ruining the country,” says Congress General Secretary KC Venugopal on the upcoming… pic.twitter.com/QD9DZKMPCW

— ANI (@ANI) June 9, 2023