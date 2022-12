Himachal Pradesh मुख्यमंत्रीपदाचा पेच सुटला, सुखविंदर सिंह सुक्खू यांच्या नावावर काँग्रेस हायकमांडची मोहोर

काँग्रेसने भाजपचा धुव्वा उडवत हिमाचल प्रदेशात (Himachal Pradesh) दणदणीत विजय मिळवला. मात्र यानंतर मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवरून पक्षात जोरदार घमासान सुरू झाले होते. आता मात्र मुख्यमंत्रीपदाचा पेच सुटला असून काँग्रेस हायकमांडने (Congress high command) माजी प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) याच्या नावावर शिक्कामोर्तब केला आहे. ‘एएनआय’ने आपल्या सूत्रांच्या हवाल्याने याबाबत वृत्त दिले असून सायंकाळी याची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

शुक्रवारी काँग्रेसने राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांची भेट घेऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला पण यावेळी राज्यातील नेते गायब होते. दुसरीकडे मुख्यमंत्रीपदाच्या प्रमुख दावेदार असलेल्या प्रतिभा सिंह यांच्या समर्थकांनी आक्रमक होत पक्ष कार्यालयालाच घेराव घातला. त्यानंतर केंद्रीय निरीक्षकांच्या उपस्थितीत रात्री झालेल्या बैठकीत नेतानिवडीवर निर्णय होऊ शकला नाही. हा निर्णय हायकमांडकडे सोपवण्यात आला होता. हायकमांडने आता सुखविंदर सिंह सुक्खू यांच्या नावावर मोहोर उमटवली आहे.

Congress high command approves the name of Sukhwinder Singh Sukhu as CM of Himachal Pradesh. His name will be announced by this evening after discussing it with other leaders: Sources pic.twitter.com/9tdYCVGg5c

— ANI (@ANI) December 10, 2022