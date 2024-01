मिलिंद देवरा यांचा काँग्रेसला रामराम, लोकसभा उमेदवारीसाठी धडपड

माजी केंद्रीय मंत्री आणि ज्येष्ठ नेते मिलिंद देवरा यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकला आहे. आपण काँग्रेस पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याचे ट्विट रविवारी सकाळी देवरा यांनी केले. लोकसभा उमेदवारीसाठी त्यांची धडपड सुरू असून ते मिंधे गटात प्रवेश करणार आहेत.

“आज माझ्या राजकीय प्रवासातील एक महत्त्वाचा अध्याय संपला आहे. मी काँग्रेस पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. याचबरोबर माझ्या कुटुंबाचे पक्षाशी असलेले 55 वर्षांचे नाते संपवत आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून अखंड पाठिंबा दिल्याबद्दल मी सर्व नेते, सहकारी आणि कार्यकर्त्यांचा आभारी आहे”, असे ट्विट मिलिंद देवरा यांनी केले आहे.

Congress leader Milind Deora resigns from the primary membership of Congress

“Today marks the conclusion of a significant chapter in my political journey. I have tendered my resignation from the primary membership of Congress, ending my family’s 55-year relationship with the… pic.twitter.com/iCAmSpSVHH

— ANI (@ANI) January 14, 2024