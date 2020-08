महाराष्ट्राच्या ऊर्जा मंत्र्यांना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी रोखले, नितीन राऊत यांचे रस्त्यावरच ठिय्या आंदोलन

उत्तर प्रदेशमध्ये बांसागाव येथे एका मागास समुदायातील सरपंचाची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. त्याच्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी निघालेले महाराष्ट्राचे ऊर्जा मंत्री आणि काँग्रेसचे नेते नितीन राऊत यांना पोलिसांनी आझमगढ सीमेवरच रोखून धरत पुढे जाण्यास अटकाव केला. उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या या कारवाईमुळे संतप्त झालेले नितीन राऊत आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावरच ठिय्या आंदोलन करत निषेध केला.

A Coward Yogi!

I am neither emotionally charged nor my morale is dented due to undemocratic treatment meted out to me and my party colleagues by UP police. To be candid, we never expected Yogi Adityanath government to be hospitable. pic.twitter.com/A6tQRXxR4T

— Dr. Nitin Raut (@NitinRaut_INC) August 20, 2020