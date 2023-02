काँग्रेस अधिवेशनासाठी निघालेल्या नेत्याला विमानातून खाली उतरवलं, काँग्रेस नेते संतापले

दिल्लीहून रायपूरला जाण्यासाठी विमानात बसलेल्या काँग्रेस नेते पवन खेरा यांना दिल्ली पोलिसांनी खाली उतरवलं. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसच्या अधिवेशनाला जाण्यासाठी पवन खेरा हे निघाले होते. त्यांना विमानातून उतरवल्याने काँग्रेस नेत्यांनी धावपट्टी परिसरातच आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. पवन खेरा यांनी काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली होती, ज्याचा भाजप नेते आणि पदाधिकाऱ्यांनी निषेध केला होता. आजची पोलिसांची कारवाई ही त्याच टीकेशी जोडून पाहिली जात आहे. पवन खेरा यांना विमानातून उतरवण्यात आलं तेव्हा त्यांच्यासोबत रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणूगोपाल यांच्यासह अन्य काही नेते तिथे उपस्थित होते.

Congress leader Pawan Khera was stopped from boarding a plane at Delhi airport after a request was received from Assam police to stop him: Delhi Police pic.twitter.com/WbsbxpMSl0

— ANI (@ANI) February 23, 2023