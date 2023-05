Karnataka election 2023 मतदान केंद्रावर गडबड, भाजपला मत देण्यासाठी अधिकाऱ्यांचा दबाव

कर्नाटक विधानसभेसाठी (Karnataka Assembly Election 2023 ) मतदान सुरू झाले आहे. लोकं मोठ्या संख्येने बाहेर पडले असून मतदान केंद्रांवर रांगा दिसत आहेत. निवडणुकीमध्ये गडबड होऊ नये म्हणून केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून (Election Commission of India) मोठी तयारी करण्यात आली आहे. मात्र मतदान केंद्रावरील अधिकारीच भाजपला मत देण्यासाठी लोकांवर दबाव टाकत आहेत, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) यांचे सुपुत्र आणि चित्तापूर विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवार प्रियांक खरगे (Priyank Kharge) यांनी विधानसभेसाठी मतदान सुरू झाल्यानंतर एक ट्विट केले आहे. यात त्यांनी चमनूर गावातील बुथ क्रमांक 178 वरील मतदान प्रक्रिया थांबवण्यात आल्याचे म्हटले आहे. ‘मतदान केंद्रावरील अधिकारी लोकांना भारतीय जनता पक्षाला मत देण्यासाठी प्रवृत्त करत आहेत, प्रभावित करत आहेत. त्यामुळे चमनूर गावातील बुथ क्रमांक 178 वरील मतदान प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे’, असे ट्विट त्यांनी केले आहे.

#KarnatakaAssemblyElection2023 | Congress party’s sitting MLA and candidate from Chittapur assembly constituency, Priyank Kharge alleges that “polling stopped in booth #178 Chamnur village as the Presiding Officer is prompting/influencing people to vote for BJP.” pic.twitter.com/aCyS3EURG7

— ANI (@ANI) May 10, 2023