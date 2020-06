पंतप्रधान मोदी गप्प का? राहुल गांधी यांचा सवाल

लडाखमधील गलवान व्हॅलीमध्ये हिंदुस्थान-चीन सैनिक एकमेकांना भिडले. यामध्ये 20 हिंदुस्थानी जवान शहीद झाले. त्यानंतर हिंदुस्थानमध्ये वातावरण तापले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र यासंदर्भात अद्याप कोणतीही माहिती देशासमोर मांडली नाही, यावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी त्यांना लक्ष्य केले आहे. राहुल गांधी यांनी ट्विटर वरून मोदींना प्रश्न विचारले आहेत.

आपल्या ट्वीट मध्ये राहुल गांधी म्हणतात, ‘पंतप्रधान मोदी गप्प का आहेत? ते काय लपवताहेत? आता पुरे झालं. आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे की काय घडलं आहे. आपल्या जवानांना मारण्याची चीनची हिम्मत कशी झाली? आपली जमीन बळकावण्याची?’

Why is the PM silent?

Why is he hiding?

Enough is enough. We need to know what has happened.

How dare China kill our soldiers?

How dare they take our land?

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 17, 2020