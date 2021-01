देशातील सगळ्या शेतकर्‍यांना नव्या कृषी कायद्याबद्दल फार माहित नाही, परंतु ज्या दिवशी सगळ्या शेतकर्‍यांना हा कायदा कळेल तेव्हा सारा देश पेटून उठेल असे वक्तव्य काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केले आहे. तसेच हे कायदे तत्काळ मागे घ्यावे अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली आहे. राहुल गांधी आपल्या मतदारसंघ केरळमधील वायनाडमध्ये बोलत होते.

BJP’s basic idea is to hand our agriculture system to its friends.#KeralawithRahulGandhi pic.twitter.com/YWExbt5NYq

— Congress (@INCIndia) January 28, 2021