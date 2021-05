लसीकरणामुळेच कोरोना आटोक्यात येईल; पण सरकारला चिंताच नाही, राहुल गांधींची टीका

देशात कोरोनाचे संकट वाढले असून आतापर्यंत तीन लाखहून अधिक रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. देशात कोरोना लसीकरण वेगाने व्हावे अशी मागणी काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी केली आहे, पण सरकारला याबाबत चिंताच नाही अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.

देशात कोरोना प्रतिबंधक लसीमुळे कोरोनाचे संकट आटोक्यात येईल असे राहुल गांधी यांनी ट्विट केले आहे. परंतु लसीकरणाबात सरकारला चिंता नाही असेही राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.

ट्विटमध्ये राहुल गांधी यांनी एक इन्फोग्राफिक शेअर केला आहे. त्यात जानेवारीपासून कशा प्रकारे लसीकरणाचे प्रमाण कमी झाले हे सांगण्यात आले. आहे. कोविशील्ड आणि कोवॅक्सीनचे दिवसाला सरासरी 25 ते 26 लाख डोस निर्माण होत आहे, एप्रिल महिन्यात ८ कोटी 98 लाख कोरोना प्रतिबंधक लस देण्या आल्या होत्या. तर मे महिन्यात 3 कोटी 69 लाख लस देण्यात आल्याचे या इन्फोग्राफिकमध्ये म्हटले आहे.

Vaccination is the key to controlling the pandemic but GOI doesn’t seem to care. pic.twitter.com/iazLYEXHY3

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 24, 2021