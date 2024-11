बाळासाहेब ठाकरे यांना राहुल गांधींची आदरांजली, ट्विट करून मोदींना दिलं प्रत्युत्तर

वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे आज 12 वे पुण्यस्मरण. त्यानिमित्ताने लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते, खासदार राहुल गांधी यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांना आदरांजली वाहिली आहे. तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांच्यासोबत असल्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. एक्सवर ट्विट करून राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना प्रत्त्युत्तर दिले आहे.

राहुल गांधी यांनी एक्सवर पोस्ट लिहून म्हटले आहे की, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या 12 व्या स्मतीदिनानिमित्त त्यांना वंदन. मी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि संपूर्ण शिवसेना कुटुबांसोबत आहे असेही राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.

Remembering Balasaheb Thackeray ji on his 12th death anniversary. My thoughts are with Uddhav Thackeray ji, Aditya and the entire Shiv Sena family.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 17, 2024