Revanth Reddy – तेलंगणात रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्रीपदाची, तर विक्रमार्क उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार

तेलंगणामध्ये काँग्रेसने बीआरसची सत्ता उलथवून टाकत मोठा विजय मिळवला. कर्नाटकनंतर दक्षिणेकडील आणखी एका राज्यामध्ये काँग्रेसला पूर्ण बहुमत मिळाले. काँग्रेसच्या विजयाचे शिल्पकार ठरलेले रेवंत रेड्डी (Revanth Reddy) हे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री म्हणून, तर मल्लू भट्टी विक्रमार्क (Mallu Bhatti Vikramarka) हे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील.

रेवंत रेड्डी यांच्यासह 12 मंत्रीही पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतील. आज दुपारी एकच्या सुमारास हैदराबादच्या विशाल एलबी स्टेडियममध्ये हा शपथविधी सोहळा रंगणार आहे. या शपथविधी सोहळ्याला गांधी कुटुंबियांसह काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि काँग्रेसशासित राज्यांचे मुख्यमंत्रीही उपस्थित असतील.

#WATCH | Telangana CM-designate and State Congress president Revanth Reddy arrives at Hyderabad airport to receive national party leaders who are arriving in the city for his swearing-in ceremony. pic.twitter.com/eXjxRFNpQe

