अत्यंत निराशाजनक, AI व्हिडीओवरून काँग्रेस खासदार शशी थरुर यांची प्रतिक्रिया

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी त्यांच्या नावाने सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या डीपफेक व्हिडिओंबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे सांगितले की, त्यांच्या अनेक डीपफेक व्हिडिओंचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार होत असून ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे.

थरूर यांनी स्पष्ट केले की, या व्हिडिओंमध्ये त्यांच्या जुन्या मुलाखतींच्या खऱ्या फुटेजचा वापर करून कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) मदतीने बनावट आवाज जोडण्यात आला आहे, जो अगदी खरा वाटतो. या व्हिडिओंमध्ये त्यांनी कधीही न केलेली विधाने केल्याचे दाखवले जात असून, त्यामुळे त्यांना सोशल मीडियावर टीका आणि आरोपांना सामोरे जावे लागत आहे. “मी कधीच न बोललेल्या गोष्टींसाठी मला दोष दिला जात आहे, हे अत्यंत निराशाजनक आहे,” असे त्यांनी म्हटले.

या पार्श्वभूमीवर त्यांनी नागरिकांना फेक न्यूज ओळखण्याचा सोपा मार्गही सांगितला. “कोणतेही विधान किंवा व्हिडिओ जर माझ्या अधिकृत सोशल मीडिया टाइमलाइनवर किंवा संबंधित माध्यमाच्या अधिकृत प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध नसेल, तर ते फेक असल्याचे समजावे,” असा सल्ला त्यांनी दिला.

दरम्यान, सोशल मीडियावर काही एडिट केलेले व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले होते. या व्हिडिओंमध्ये थरूर पाकिस्तानच्या ‘चांगल्या कूटनीती’चे कौतुक करताना आणि भारतीय क्रिकेट मंडळाला मागे टाकल्याचे म्हणताना दिसत होते.

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, 1 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानने ICC पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 अंतर्गत 15 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या भारताविरुद्धच्या सामन्यात न खेळण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर काही माध्यमांनी या व्हिडिओंचा फॅक्ट-चेक केला असता, ते पूर्णपणे बनावट असल्याचे समोर आले.

मीडिया रिपोर्टनुसार, या व्हिडिओंमध्ये मूळ मुलाखतीतील ऑडिओमध्ये फेरफार करून, लिप-सिंक आणि फ्रेमिंगमध्ये बदल करून थरूर यांचे बनावट विधान तयार करण्यात आले होते. या घटनेमुळे डीपफेक तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या धोक्याबाबत पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली जात आहे.

