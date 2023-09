काँग्रेस आमदार सुखपाल सिंग खैरा यांना अटक, पंजाब पोलिसांच्या कारवाईने खळबळ

काँग्रेस आमदार सुखपाल सिंग खैरा (Congress MLA Sukhpal Singh Khaira) यांना अटक करण्यात आली आहे. पंजाब पोलिसांनी एका जुन्या ड्रग्ज प्रकरणात त्यांना बेड्या ठोकल्या आहेत. गुरुवारी सकाळी ही कारवाई करण्यात आल्याने पंबाजमध्ये खळबळ उडाली असून काँग्रेस आणि शिरोमणी अकाली दलाने या कारवाईचा निषेध केला आहे.

माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, गुरुवारी सकाळी खैरा यांच्या चंदीगड येथील सेक्टर 5 मधील निवासस्थानी पोलिसांनी छापा टाकला. अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ कायद्यांतर्गत (एनडीपीएस, 1985) खैरा यांच्याविरुद्ध दाखल जुन्या गुन्ह्याच्या संदर्भात जलालाबाद पोलिसांनी ही कारवाई केली. यादरम्यान खैरा फेसबुक लाईव्ह आले. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्याने हा व्हिडीओ रेकॉर्ड केला असून यात ते पोलिसांशी हुज्जत घालतानाही दिसत आहेत. खैरा हे पोलिसांकडे वॉरंटची मागणी करताना आणि अटकेचे कारण विचारताना व्हिडीओत दिसत आहेत.

Congress leader Sukhpal Singh Khaira detained by Punjab Police in connection with a 2015 case registered under the NDPS Act

