…म्हणून भारत जोडो यात्रेत ‘न्याय’ शब्द जोडला! राहुल गांधी यांच्या सभेतून पंतप्रधान मोदींवर निशाणा

काँग्रेस नेते, ,खासदार राहुल गांधी यांची ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ आसामच्या शिवसागरमध्ये पोहोचली आहे.

‘आम्ही या यात्रेच्या नावाला ‘न्याय’ हा शब्द जोडला आहे कारण आम्हाला वाटते की भाजप-आरएसएस प्रत्येक राज्यात अन्याय करत आहे’, अशी माहिती राहुल गांधी यांनी यावेळी केलेल्या भाषणात दिली.

#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi’s ‘Bharat Jodo Nyay Yatra’ reaches Assam’s Sivasagar

“We’ve added the word ‘Nyay’ to the name of this Yatra because we think that BJP-RSS is doing injustice in every state. There is a civil war-like situation in Manipur, but till today the PM… pic.twitter.com/9NA47SIVaO

— ANI (@ANI) January 18, 2024