मतदार यादीच प्रसिद्ध केली नाही तर निवडणूक निष्पक्ष कशी होईल? मनीष तिवारींचा काँग्रेस श्रेष्ठींना सवाल

काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठीची निवडणूक होणार आहे. ही निवडणूक विविध कारणांमुळे सातत्याने चर्चेचा विषय बनत चालली आहे. काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी या निवडणुकीवरून काँग्रेस श्रेष्ठींना प्रश्न विचारला आहे. ‘जर मतदारांची यादीच प्रसिद्ध केली नसेल तर ही निवडणूक निष्पक्ष कशी काय होऊ शकते?’ असा सवाल तिवारी यांनी विचारला आहे. जर ही निवडणूक खरोखर निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने करायची असेल तर मतदारांची नावे आणि त्यांचे पत्त हे काँग्रेसच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केलेच पाहिजेत असं मत तिवारी यांनी मांडले आहे.

1/1 With great respect @MD_Mistry ji How can there be a fair & free election without a publicly available electoral roll ? Essence of a fair & free process is names & addresses of electors must be published on @INCIndia website in a transparent manner. https://t.co/7lRqSwqseV — Manish Tewari (@ManishTewari) August 31, 2022

कांग्रेसचे नेते मधुसूदन मिस्त्री यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसंदर्भात एक लेख लिहिला आहे. ही निवड पारदर्शी पद्धतीने पार पडेल असे त्यांनी या लेखात म्हटले आहे. या लेखाचा हवाला देत मनीष तिवारी यांनी काँग्रेस आणि मिस्त्री यांना प्रश्न विचारले आहेत.

1/3 election not to 28 PCC’s & 8 TCC’s.Why should someone have to go to every PCC office in the country to find out who the electors are ? This does not happen in a club election also with great respect. In interests of fairness & transparency I urge your gods self to publish — Manish Tewari (@ManishTewari) August 31, 2022

तिवारी यांनी ट्विटरवर विचारले आहे की , “तुम्ही म्हटलंय की मतदारांची यादी प्रसिद्ध केली नाहीये, मात्र जर कुठल्या काँग्रेस सदस्याला यादी पाहायची असेल तर तो प्रदेश कार्यालयात जाऊन ती पाहू शकतो. ही यादी उमेदवाराने नामांकन भरल्यानंतर त्यालाही दिली जाईल. काँग्रेसच्या कुठल्याही सदस्याने यादीसाठी प्रदेश कार्यालयात कशासाठी जावे ?असं तर एखाद्या क्लबच्या निवडणुकीतही होत नाही. ही निवडणूक निष्पक्षपणे आणि आणि पारदर्शीपणे पार पाडायची असेल तर कृपा करून मतदारांची यादी काँग्रेसच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करा. जर एखाद्या उमेदवाराला माहिती नसेल की त्याचे मतदार कोण आहेत तर तो निवडणूक लढवण्याबाबत विचार कसा काय करू शकेल? जर एखाद्याला उमेदवारी दाखल करायची असेल आणि त्यासाठी 10 काँग्रेस कार्यकर्त्यांची सहमती गरजेची आहे. जर ही 10 मंडळी काँग्रेसच्या मतदार यादीतच नसतील तर त्या उमेदवाराचा अर्ज बाद होईल ”