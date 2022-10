Congress President Election काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी दुरंगी लढत, त्रिपाठी यांचा अर्ज बाद

काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी दुरंगी लढत होणार असून झारखंडचे माजी मंत्री केएन (KN Tripathi) त्रिपाठी यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाला आहे. त्यामुळे आता काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge ) आणि शशी थरूर (Shashi Tharoor ) यांच्यात थेट सामना होणार आहे.

उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची तारीख 8 ऑक्टोबर आहे. त्याच दिवशी निवडणूक होणार की नाही हे स्पष्ट होईल. दोन्ही उमेदवारांपैकी एकानेही अर्ज मागे घेतला नाही तर थेट निवडणूक होईल. जर एखाद्या उमेदवाराने अर्ज मागे घेतला तर दुसऱ्या उमेदवाराची काँग्रेस अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड होईल.

काँग्रेस पक्षाचे निवडणूक प्रक्रियेचे प्रमुख मधुसुदन मिस्त्री यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सांगितेल की, शुक्रवारपर्यंत 20 अर्ज प्राप्त झाले असून छाननी समितीने यातील चार अर्ज स्वाक्षरींच्या अडचणीमुळे नाकारले आहेत. अर्ज माघारीसाठी 8 ऑक्टोबरपर्यंत वेळ असून त्यानंतर चित्र स्पष्ट होईल. कोणीही माघार न घेतल्यास मतदान प्रक्रिया सुरू होईल.

Madhusudan Mistry is Congress’ Central Election Authority chairman.

The two current contenders for the post of Congress President include Mallikarjun Kharge & Shashi Tharoor pic.twitter.com/PSx6ThCHSX

