विरोधकांच्या ऐक्यासाठी काँग्रेसचा पुढाकार, आगामी सगळ्या निवडणुका एकत्र लढवण्याचा निर्णय

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी काँग्रेसचे अद्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर खर्गे यांनी पत्रकारांना सामोरे जात म्हटले की, हे एक ऐतिहासिक पाऊल असून सगळ्या विरोधकांना एकत्र आणणे आणि येणाऱ्या निवडणुका एकत्र लढायच्या असा निर्णय बैठकीत झाला आहे. राहुल गांधी यांनीही म्हटले की विरोधकांना एकत्र आणण्याच्या दृष्टीने उचललेले हे पाऊल असून जो आमच्यासह येईल त्यांना सोबत घेऊन आम्ही पुढे चालू.

#WATCH | Today we had a historic meeting here and discussed many issues. We all have decided to unite all (opposition) parties and fight the upcoming elections unitedly: Congress President Mallikarjun Kharge pic.twitter.com/ds4ljcHsBZ

— ANI (@ANI) April 12, 2023