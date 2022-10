Congress President Poll – शशी थरुर की मल्लिकार्जुन खरगे? मतदान झालं, आता प्रतिक्षा निकालाची

काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी आज मतदान प्रक्रिया पार पडली. मल्लिकार्जुन खरगे आणि शशी थरूर यांचे भविष्य मतपेटीमध्ये बंद झाले आहे. मतदार प्रक्रिया पार पडली असून निकालाची प्रतिक्षा आहे. 19 ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होणार असून यात दिवशी कोण अध्यक्ष होईल हे स्पष्ट होईल. विशेष म्हणजे यंदा काँग्रेसला गांधी घराण्याबाहेरचा अध्यक्ष मिळणार आहे.

काँग्रेसच्या प्रभारी अध्यक्षा सोनिया गांधी, खासदार राहुल गांधी, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासह दिग्गज नेत्यांनी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी मतदान केले. या निवडणुकीसाठी 9900 मतदारांपैकी 9500 मतदारांनी मतदान केल्याचे पक्षाचे निवडणूक प्रक्रियेचे प्रमुख मधुसुदन मिस्त्री यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले. याचाच अर्थ जवळपास 96 टक्के मतदान झाले. तसेच कुठेही अनुचित प्रकार घडला नसल्याचेही मिस्त्री यांनी सांगितले.

काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या मतदानासाठी देशभरातील 40 केंद्रांवर 68 बूथ स्थापन करण्यात आले आहेत. सोमवारी दुपारी 4 वाजेपर्यंत मतदान सुरू होते. राहुल गांधी यांच्यासह त्यांच्यासोबत जवळपास 50 मतदारांनी भारत जोडो यात्रेदरम्यान मतदान केले.

#Congress presidential polls| 9,500 delegates cast their vote today. By large, 96% of voting took place across states. No untoward incident occurred…3 ballot boxes have been received- 87 people voted at AICC, Delhi: Congress Central Election Authority chairman Madhusudan Mistry pic.twitter.com/xvvjJ8OauP

