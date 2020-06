“हो, चीनने हिंदुस्थानच्या भूभागावर कब्जा केलाय, पण…” भाजप खासदाराचे राहुल गांधींना प्रत्युत्तर

हिंदुस्थान आणि चीनचे सैन्य लडाखमध्ये आमनेसामने आल्याने तणाव निर्माण झाला. यावरून देशातील राजकारणही चांगलेच तापले आहे. काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांनी ‘चीनने हिंदुस्थानच्या भूभागावर कब्जा केला आहे का?’, असा सवाल केंद्र सरकारसमोर उपस्थित केला होता. आता याला लडाखचे भाजप खासदार जमयांग सेरिंग नामग्याल यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.

हो, चीनने हिंदुस्थानच्या भूभागावर कब्जा केला आहे, मात्र काँग्रेसच्या कार्यकाळात, असे ट्विट जमयांग सेरिंग नामग्याल यांनी केले. तसेच मला आशा आहे की काँग्रेस आणि राहुल गांधी तथ्यांच्या आधारावर माझ्या उत्तराशी सहमत असतील आणि पुन्हा देशाला भटकवण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत, असेही जमयांग यांनी म्हटले.

जमयांग सेरिंग नामग्याल यांनी दावा केला की चीनने काँग्रेस कार्यकाळात हिंदुस्थानी भूभागावर कब्जा केला. 1962 ला काँग्रेस कार्यकाळात चीनने 37 हजार 244 चौरस फूट जमिनीवर (अकसाई चीन) कब्जा केला, 2008 ला युपीए सरकारच्या कार्यकाळात चुमुर क्षेत्रात टिया पंगांक आणि चौबजी खोऱ्यात 250 मीटर भागावर कब्जा केला, तसेच पीएलएद्वारे डेमजोक येथील जोरावर किल्ला 2008 ला नष्ट करण्यात आला होता आणि 2012 ला युपीए सरकारच्या कार्यकाळात पीएलएच्या आबसर्विंग प्वाइंटला मान्यता देऊन सिमेंटच्या 13 घरांसह चिनी कॉलनी बनवण्यात आली. 2008-09 ला हिंदुस्थानने डुंगती आणि डेमजोकमधील डूम चेलला (प्राचीन व्यापार मार्ग) गमावले, असा दावा जमयांग सेरिंग नामग्याल यांनी केला.

I hope @RahulGandhi and @INCIndia will agree with my reply based on facts and hopefully they won't try to mislead again.@BJP4India @BJP4JnK @sambitswaraj @JPNadda @blsanthosh @rajnathsingh @PTI_News pic.twitter.com/pAJx1ge2H1

— Jamyang Tsering Namgyal (@MPLadakh) June 9, 2020