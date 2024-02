मोदी सरकारची 10 वर्ष हा अन्याय काळ; काँग्रेसकडून ‘ब्लॅक पेपर’ प्रसिद्ध

काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मोदी सरकारविरोधात गुरुवारी ‘ब्लॅक पेपर’ प्रसिद्ध केला. मोदी सरकारची 10 वर्ष हा अन्याय काळ आहे. हे सरकार लोकशाहीसाठी धोका असून बेरोजगारी, महागाई अशा महत्त्वाच्या विषयांकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. तसेच मोदी सरकारने गेल्या दशकभरामध्ये भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांशी भेदभाव केला, असा आरोप काँग्रेसने केला.

सभागृहामध्ये सत्य लपवणाऱ्या मोदी सरकारविरोधात आम्ही ब्लॅक पेपर काढत आहोत. मोदी सरकारची 10 वर्ष हा अन्याय काळ होता. बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्यांचे प्रश्न हाताळण्यास सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे आम्ही ब्लॅक पेपरमध्ये बेरोजगारी हा मुख्य मुद्दा घेतला असून त्यावर सरकार मौन साधून आहे, असे मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, केरळ, कर्नाटक आणि तेलंगणा या भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांवर केंद्राकडून अन्याय केला जात आहे. मोदी सरकारकडून लोकशाही संपवण्याचा प्रयत्न होत आहे. गेल्या 10 वर्षात भाजपने इतर पक्षाची 411 आमदार फोडली. अनेक राज्यातील काँग्रेस सरकार पाडून भाजपने स्वत:चे सरकार स्थापन केले.

#WATCH | On releasing ‘Black Paper’ against Modi govt, Congress President Mallikarjun Kharge says,” There is a danger to democracy in the country…In last 10 years, 411 MLAs were taken on their by the BJP. They toppled so many Congress governments. They are finishing… pic.twitter.com/9oOhYKkyvW

— ANI (@ANI) February 8, 2024