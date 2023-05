शिमल्यात काँग्रेसचा डंका; भाजपचा दारूण पराभव

हिमाचल प्रदेशमधील शिमल्यात महापालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला दणदणीत यश मिळाले आहे. काँग्रेसने 34 पैकी 24 वॉर्डमध्ये यश मिळवलं आहे. भाजपला इथे दुहेरी आकडाही गाठता आलेला नाही. त्यांना केवळ नऊ वॉर्डमध्ये विजय मिळाला आहे. तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला अवघ्या एका जागेवर समाधान मानावे लागले आहे.

हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी या विजयानंतर प्रतिक्रिया दिली. ‘मिनी हिमाचल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शिमल्यातील सर्व लोकांचे मी आभार मानू इच्छितो. आम्ही 10 वर्षानंतर पहिल्यांदाच महानगरपालिका निवडणुकीत ऐतिहासिक विजय नोंदवला आहे… लोकांनी आपले मत दाखवून दिले आहे. आमच्यावर विश्वास ठेवला आणि आम्हाला त्यांची सेवा करायची आहे’, असं सुखविंदर सिंग सुखू म्हणाले.

Shimla (Himachal Pradesh) Municipal Corporation elections | Out of the 34 wards, Congress wins 24, BJP 9 and CPI(M) wins 1.

— ANI (@ANI) May 4, 2023