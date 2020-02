काँग्रेसच्या संसदीय मंडळाच्या बैठकीला राहुल गांधी गैरहजर

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष व खासदार राहुल गांधी हे आज दिल्लीत सुरू असलेल्या काँग्रेसच्या संसदीय मंडळाच्या बैठकीत गैरहजर राहिले आहेत. राहुल गांधी हे सध्या देशाबाहेर असल्याने ते गैरहजर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. एप्रिल महिन्यात काँग्रेसमध्ये मोठय़ा प्रमाणात संघटनात्मक बदल करण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसची ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.

Delhi: Congress interim president Sonia Gandhi, Former Prime Minister Dr Manmohan Singh, Priyanka Gandhi Vadra, P Chidambaram, Jyotiraditya Scindia and other party leaders at Congress Working Committee (CWC) meeting underway at AICC headquarters. pic.twitter.com/Juaol61f28

काँग्रेसच्या दिल्लीतील मुख्यालयात सुरू असलेल्या या बैठकिला काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम, काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी वडेरा, काँग्रेस नेते ज्योतिरादित्य सिंधीया व इतर नेते उपस्थित आहेत. या बैठकित सध्याच्या दिल्लीतील परिस्थितीवर देखील चर्चा होणार असल्याचे समजते.

Sources: Congress leader Rahul Gandhi did not attend the Congress Working Committee (CWC) meeting today, as he is currently not in the country. https://t.co/fEhvi3MT40 pic.twitter.com/6qZeAmKPiq

