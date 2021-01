चीनच्या घुसखोरीवर 56 इंची छातीवाले गप्प का; राहुल गांधीची मोदी सरकावर टीका

हिंदुस्थान आणि चीनच्या सैन्यात लाईन ऑफ अक्चुअल कंट्रोलवर झालेल्या संघर्षाच्या मुद्दावरून काँग्रेसने मोदी सरकारला घेरले आहे. हिंदुस्थानी सीमेत चीन घुसखोरी करत आहे. अशा परिस्थितीत 56 इंची छातीवाल्यांनी गेल्या अनेक महिन्यांपासून या मुद्द्यावर मौन धारण केले आहे. त्यांनी चीन शब्द उच्चारत मौन सोडावे, अशी देशवासीयांची इच्छा आहे, असे ट्विट काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

China is expanding its occupation into Indian territory.

Mr 56” hasn’t said the word ‘China’ for months. Maybe he can start by saying the word ‘China’.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 25, 2021