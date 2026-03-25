थंड, रसाळ ताडगोळ्यांमुळे स्थानिक विक्रेत्यांचे खिसे गरम, उन्हाचा तडाखा वाढताच किमती वाढल्या

कडक उन्हाळ्यामुळे अंगाची काहिली झाल्याने नागरिकांचा कल शीतपेयांकडे वळला असून लिंबूपाणी, उसाचा रस, सरबत यांसोबतच सध्या बाजारात दाखल झालेल्या रसरशीत ताडगोळ्यांना मोठी मागणी आहे. कासा, चारोटी परिसरासह मुंबई-अहमदाबाद महामार्गालगत ताडगोळ्यांच्या खरेदीसाठी नागरिकांची गर्दी होत आहे. उन्हाचा तडाखा वाढताच किमती वाढल्या असून थंड, रसाळ ताडगोळ्यांमुळे स्थानिक विक्रेत्यांचे खिसे गरम होत आहेत.

डहाणू, बोर्डी तसेच ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात ताडगोळ्यांची आवक बाजारात होत असून रस्त्यालगत अनेक विक्रेते ताडगोळ्यांची विक्री करताना दिसत आहेत. उन्हाळ्यात शरीरातील उष्णता कमी ठेवण्यासाठी ताडगोळे अत्यंत उपयुक्त ठरत असल्याने नागरिकांकडून मोठी मागणी आहे. यंदा ताडगोळ्यांच्या किमतीत वाढ झाली आहे. उंच ताडाच्या झाडावर चढून ताडगोळे उतरवण्याची प्रक्रिया अत्यंत कष्टाची आणि धोकादायक असल्याने मजुरांची कमतरता भासत आहे. यामुळे तोडणीचा खर्च वाढला असून त्याचा परिणाम थेट दरांवर झाला आहे. सध्या बाजारात डझनला 150 रुपये दर असून मागील वर्षी हा दर सुमारे 120 रुपये होता.

आरोग्यदायी गुणधर्म

ताडगोळ्यांमध्ये पाण्याचे प्रमाण अधिक असून ते शरीराला थंडावा देतात. याशिवाय खनिजे, लोह, पोटॅशिअम, फॉस्फरस तसेच अ, ब आणि क जीवनसत्त्वे मोठ्या प्रमाणात आढळतात. त्यामुळे प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासही मदत होते. आरोग्यदायी गुणधर्मांमुळे ताडगोळे हे उन्हाळ्यातील लोकप्रिय फळ ठरत आहे.

डहाणू परिसरात ताडाच्या झाडांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने येथूनच सर्वाधिक ताडगोळ्यांची आवक होत आहे. यंदा उष्णतेची तीव्रता अधिक असल्याने विक्रीत वाढ झाल्याचे विक्रेते विनायक बसवत यांनी सांगितले. मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील महालक्ष्मी उड्डाणपूल परिसरात अनेक विक्रेते ताडगोळे विकताना दिसत आहेत. डहाणूच्या प्रसिद्ध महालक्ष्मी यात्रेसाठी येणारे भाविक मोठ्या प्रमाणात ताडगोळ्यांची खरेदी करत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

टेलिग्राम टास्क ; साडेबारा लाख ‘उडनछ’

डिजिटल अरेस्टची भीती दाखवत सेवानिवृत्त बँक कॅशियरला 23 लाखांचा गंडा, रिझर्व बँक ऑफ इंडिया च्या नावाने बनावट नोटीस पाठवून केली फसवणूक

अमेरिकेच्या व्हिसा धोरणाचा चीन, हिंदुस्थानला फटका

डोंबिवलीत भोंदू बाबाचा पर्दाफाश, विष्णूनगर पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या 

महिला अधिकारी कायमस्वरूपी ‘कमिशन’साठी पात्र, सैन्यातील 23 वर्षांपासूनच्या प्रलंबित खटल्यावर सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

Mumbai Crime Delivery Boy Arrested for Theft

लग्नाच्या आमिषाने लुटणारी टोळी जेरबंद तीन तरुणींना अटक; आरोपीसह दोघे फरार

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमध्ये भीषण वणवा, वाघिणीच्या निर्माण होणाऱ्या अधिवासाला धोका; ‘वन’ची यंत्रणा कुचकामी

सांगली, कुपवाडातील गॅस वाहिनीचे काम थांबवा! महापौरांचे आदेश; झालेल्या कामाची चौकशी करणार

हिप्परगा तलावात बुडून दोन तरुणांचा मृत्यू