देशात कोरोना रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 48 टक्क्यांवर, मृत्यू दर जगात सर्वाधिक कमी

देशात आतापर्यंत कोरोनाचे 95 हजार 527 रुग्ण बरे झालेत आहेत, तसेच रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण हे 48 टक्के असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य विभागाने दिली आहे. तसेच हा दर दिवसागणिक वाढत असून देशात मृत्यूदरही कमी आहे.

Till now, 95,527 COVID19 patients have recovered. The recovery rate is now 48.07% : Lav Agrawal, Joint Secretary, Health Ministry pic.twitter.com/lJlhb3Uru7

— ANI (@ANI) June 2, 2020