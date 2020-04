कोरोनाला नाही, आमच्यावर होणाऱ्या हल्ल्यांना घाबरतो; AIIMS चे गृहमंत्रालयाला पत्र

कोरोनाच्या इन्फेक्शनपेक्षा आमच्यावर होणाऱ्या हल्ल्यांची भीती अधिक वाटत असल्याचे पत्र एम्सच्या (AIIMS) रहिवासी डॉक्टर संघटनांकडून केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे देण्यात आले आहे. असे हल्ले रोखण्यासाठी इतर देशात जसे कडक कायदे आहेत तसे कायदे तात्काळ लागू करावे अशी मागणी देखील यावेळी करण्यात आली.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अत्यावश्यक सेवेत काम करणारे डॉक्टर, नर्स तसेच हॉस्पिटल मधील कर्मचारी यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. देशातील काही भागांमध्ये रुग्णांना तपासणाऱ्या डॉक्टर्स तसेच कर्मचाऱ्यांवर रुग्णांनी थुंकणे, हल्ले करणे, त्रास देणे शिवीगाळ करणे, असे प्रकार समोर आले आहेत. याविरोधात AIIMS एम्सच्या रहिवासी डॉक्टर संघटनांकडून गृहमंत्रालयाला एक पत्र लिहिण्यात आले आहे. ज्यामध्ये डॉक्टरांवरील हल्ल्याच्या घटनांचा उल्लेख करण्यात आला असून सुरक्षेसाठी ‘आरोग्य सेवा संरक्षण’ विधेयक ‘The Health Services Personnel and Clinical Establishments (Prohibition of Violence and Damage to Property) Bill’ तातडीने पारित करण्याची विनंती केली आहे.

Delhi: Resident Doctors Association of AIIMS (All India Institute Of Medical Sciences) in the letter to Union Home Minister has highlighted the seven instances where doctors were assaulted while on duty for #COVID19. https://t.co/2NzwqDPOpS

— ANI (@ANI) April 17, 2020