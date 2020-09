कोरोना नष्ट झाला! प. बंगालच्या भाजप प्रदेशाध्यक्षांचा भरसभेत दावा

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने एका सभेचे आयोजन करत सोशल डिस्टेंसिंगचा फज्जा उडवला. भाजपचे प. बंगालचे प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष यांच्या उपस्थितीतच हा सारा प्रकार सुरू होता. कोरोना संबंधी नियमांना हरताळ फासला जात असताना त्यांना कोरोना प्रसाराचा जराही धोका वाटला नाही. उलट त्यांनीच कोरोना नष्ट झाल्याचे भर सभेत जाहीर केले.

9 सप्टेंबर रोजी धनियाखली मध्ये एका सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते म्हणाले की, “कोरोना गेला आहे. दीदीमोनी (ममता बनर्जी) नाटक करत आहेत आणि लॉकडाऊन करण्यात येत आहे, जेणेकरून भाजपच्या सभा आणि बैठका होऊ नयेत. मात्र आम्हाला कुणी रोखू शकत नाही.”

