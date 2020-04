कोरोनाच्या हाहाकारातही कुमारस्वामी यांच्या मुलाचं शुभमंगल संपन्न

देशात सध्या कोरोनाने हाहाकार माजवला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून देशभरात लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. कोरोनामुळे केलेल्या लॉकडाऊनने ऐन लगीनसराईचा मोसम कोरडाच गेला आहे. मार्च एप्रिल मे महिन्यात होऊ घातलेले अनेक लग्नसोहळे पुढे ढकलण्यात आले आहेत. मात्र, असं असूनही कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी आपल्या मुलाचं शुभमंगल पार पाडलं आहे.

कर्नाटकमध्येही कोरोनाग्रस्तांचा आकडा तीनशेच्या आसपास आला आहे. असे असताना कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी यांच्या घरात त्यांच्या मुलाच्या लग्नाची लगबग सुरू असल्याची वृत्त झळकली होती. कुमारस्वामी यांच्या घराबाहेर मंडप देखील घालण्यात आला असल्याचं त्या वृत्तात नमूद करण्यात आलं होतं. कुमारस्वामी यांचा मुलगा निखील कुमारस्वामी याचा विवाह बंगळुरूतील रेवती नावाच्या तरुणीसोबत विवाह होणार असल्याचंही वृत्तात म्हटलं होतं. त्यानुसार शुक्रवारी 17 एप्रिल रोजी हा विवाह सोहळा संपन्न झाला आहे.

Karnataka: Nikhil Kumarswamy, son of former Karnataka CM HD Kumaraswamy, tied the knot with Revathi, the grand-niece of former Congress Minister for Housing M Krishnappa, today in Bengaluru. pic.twitter.com/HrLpGD5s9p

— ANI (@ANI) April 17, 2020