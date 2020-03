Live – सर्व महाविद्यालयांच्या परीक्षा 31 मार्चपर्यंत पुढे ढकलल्या – उदय सामंत

सर्वोच्च न्यायालयात वकीलांची थर्मल चाचणी घेतली जात आहे.

#CoronavirusOutbreak Thermal screening being conducted at Supreme Court of India pic.twitter.com/biFfIm7Kfn — DD News (@DDNewslive) March 16, 2020

इराणमधून 53हिंदुस्थानींचा जत्था परतला. सर्व प्रावशांना सैन्याच्या इस्पितळात नेण्यात येणार असून त्यांची कोरोना चाचणी होणार आहे.

Rajasthan: 53 Indians, evacuated from Tehran and Shiraz cities of Iran, arrived at Jaisalmer airport today. They were later moved to the Army Wellness Centre in the city, following preliminary screening. #COVID19 pic.twitter.com/Fnrr0nLfMn — ANI (@ANI) March 16, 2020

पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी चिंचवडमध्ये कोरोनाचा अजून एक रुग्ण आढळला आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाने ही माहिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या 33 झाली आहे.