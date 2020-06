व्हेंटिलेटर काढला, मला श्वास घ्यायला त्रास होतोय; वडिलांना व्हिडीओ पाठवल्यानंतर तरुणाचा मृत्यू

हैद्राबादमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका 26 वर्षीय तरुणाचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. मृत्यूपूर्वी या तरुणाने एक व्हिडीओ आपल्या वडिलांना पाठवला होता. त्यात व्हेंटिलेटर काढला असून आपल्याला श्वास घ्यायला त्रास होत असल्याचे त्याने सांगितले. तसेच बाय डॅड म्हणत त्याने आपला प्राण सोडला.

HEARTBREAKING: “Can’t breathe, they removed the ventilator. It’s been 3hrs, I asked and they said u had enough. I feel that my heart stopped beating, nothing left in me.Bye daddy,bye everyone”-last video of 35yr old man who succumbed to #COVID Family wants video shared #Hyderabad pic.twitter.com/IeNiUwkoHj

— Revathi (@revathitweets) June 28, 2020