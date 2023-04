Corona update चिंता वाढली! कोरोना रुग्णांचा आकडा 30 हजारांपार, पॉझिटिव्हिटी रेट 5 टक्क्यांवर

देशात कोरोना रुग्णांचा आकडा पुन्हा एकदा वेगाने वाढू लागला आहे. गेल्या 24 तासांमध्ये 6 हजार 155 नव्या रुग्णांची नोंद झाली आहे. त्यामुळे सक्रिय रुग्णांचा आकडा 30 हजारांपार पोहोचला आहे. कोरोनाचा डेली पॉझिटिव्हीटी रेटही 5.63 टक्क्यांवर गेला असून विकली पॉझिटिव्हीटी रेट 3.47 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने याबाबत माहिती दिली आहे.

Covid-19 | India records 6,155 new cases in 24 hours; Active case tally stands at 31,194

Daily positivity rate 5.63%

(Representative Image) pic.twitter.com/wAeSPRFdE1

