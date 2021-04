Cowin – Aarogya Setu अॅप क्रॅश, पोर्टलही ठप्प;18+ नागरिकांची नोंदणी लटकली

कोरोना विषाणूच्या विरोधात लढण्यासाठी आता नागरिकांनीच कंबर कसली आहे. लसीकरणाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. 1 मे पासून 18 वर्षावरील नागरिकांना लस देण्यात येणार आहे. हा वर्ग लस घेण्यासाठी पूर्ण तयार आहे. त्यांचे रजिस्ट्रेशन आज दुपारी 4 पासून सुरू होणार असं आधीच जाहीर करण्यात आलं होतं. मात्र 4 वाजल्यापासून ‘सर्व्हर इश्शू’ असा संदेश रजिस्ट्रेशन साइट आणि अॅपवर दिसत असल्यानं नागरिक हैराण झाले आहेत. सोशल मीडियावर #VaccineRegistration हे ट्रेंड होत आहे.

OTPs coming very late in CoWIN, so timed out.

Aarogya Setu logging in with difficulties but showing server error

Crashed within 3 minutes if opening! #Shotsfor18Plus #cowinregistration#VaccineRegistration pic.twitter.com/16p7UsSsCX

— Voice of Youth (@KumarK31857624) April 28, 2021