Corona Breaking – हिंदुस्थानला मिळणार आणखी एक लस, नव्या विषाणूचाही खात्मा करणार

कोरोना विषाणूला हद्दापार करण्यासाठी हिंदुस्थानमध्ये ‘कोविशिल्ड’ आणि ‘कोव्हॅक्सिन’ या दोन लसींना आपातकालीन वापराला परवानगी देण्यात आली असून प्रत्यक्ष लसीकरणाला सुरुवातही झाली आहे. आतापर्यंत लाखो आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस टोचवण्यात आली आहे. या दरम्यान, आता हिंदुस्थानला कोरोना विषाणूविरुद्ध लढण्यासाठी आणखी एक लस मिळणार आहे. ही लस कोरोनाच्या नव्या विषाणूचा खात्मा करण्यासही सक्षम असणार आहे.

ऑक्सफर्ड आणि अॅस्ट्राझेनच्या ‘कोविशिल्ड’ या लसीचे उत्पादन सुरू असलेल्या पुण्यातील सीरम इन्स्टीट्यूय ऑफ इंडियाचे सीईओ अदार पुनावाला (Adar Poonawalla) यांनी शनिवारी याबाबत माहिती दिली. सीरमने यासाठी अमेरिकेची कंपनी नोवावॅक्स इंकशी (Novavax Inc) करार केला आहे. लवकरच नव्या लसीची ट्रायल सुरु करण्यासाठी सरकारकडे अर्ज करण्यात येणार असल्याचेही, अदार पुनावाला यांनी सांगितले.

दरम्यान, नव्या लसीचे नाव कोवोवॅक्स (Covavax) असे असणार आहे. ही लस कोरोना विषाणूच्या नव्या अवताराविरुद्ध (स्ट्रेन) 89 टक्के प्रभावी असणार आहे. जून 2021 पर्यंत ही लस हिंदुस्थानमध्ये लॉन्च होण्याची शक्यता आहे.

Announcement of another #COVID19 vaccine, #COVOVAX from our CEO, @adarpoonawalla https://t.co/DAfyiQDNZc

— SerumInstituteIndia (@SerumInstIndia) January 30, 2021