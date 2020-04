हिंदुस्थानपाठोपाठ ट्रम्प यांची WHO ला धमकी, चीनकडे जास्त लक्ष देत असल्याचा केला आरोप

अमेरिकेमध्ये कोरोना आजाराने भयंकर उग्र रुप धारण केलं आहे. तिथे या आजारामुळे मरणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर तिथले विरोधी पक्ष आणि माध्यमे ही परिस्थिती नीट हाताळू शकत नसल्याचा आरोप करत आहेत. देशातील वाढत्या चिंतेमुळे त्रस्त झालेल्या ट्रम्प यांनी मंगळवारी हिंदुस्थानला हायड्रॉक्सीक्लोकोक्वीन औषधासाठी धमकी दिली होती. बुधवारी त्यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेलाच धमकी देऊन टाकली आहे. कोरोनाशी मुकाबला करत असतेवेळी जागतिक आरोग्य संघटना ही चीनकडे जास्त लक्ष देत असल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला आहे.

ट्रम्प यांनी एक ट्विट केलं आहे ज्यात त्यांनी म्हटलंय की “जागतिक आरोग्य संघटनेला अमेरिकेकडून सर्वाधिक निधी मिळतो. असं असूनही त्यांचं सगळं लक्ष चीनवर केंद्रीत झालेलं आहे. आम्ही त्यांना दिल्या जाणाऱ्या निधीबाबत आता विचार करणार आहोत. चीनसोबतच्या सीमा खुल्या करण्याचा त्यांनी सल्ला दिला होता, हा सल्ला मी आधीच नाकारला ते बरं झालं. त्यांनी असा सदोष सल्ला का दिला?” जागतिक आरोग्य संघटनेने अमेरिकेला, चीनच्या विमानांना येण्यास मुभा द्यावी असा सल्ला दिला होता. हा सल्ला ट्रम्प यांनी धुडकावून लावला होता.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020