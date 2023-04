केरळने देशाची चिंता वाढवली; ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला अन् गंभीर आजारांनी ग्रस्त असणाऱ्या ‘मास्कसक्ती’

देशात दिवसेंदिवस कोरोनाचा विळखा अधिक घट्ट होत चालला आहे. केरळमध्ये गेल्या 24 तासात कोरोनाचे 1801 नवीन रूग्ण आढळल्याने चिंतेत भर पडली आहे. झपाट्याने वाढणाऱ्या कोरोनामुळे राज्य सरकार पुन्हा एकदा अॅलर्ट मोडवर आले असून केरळच्या राज्य सरकारने मास्क वापरण्याबाबत नवीन गाईडलाईन दिल्या आहेत. शिवाय केंद्र सरकारच्या निर्देशानंतर राज्यात मॉक ड्रिलही करण्यात येणार आहेत

केरळच्या आरोग्य मंत्री वीणा जॉर्ज यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एर्नाकुलम, तिरुवंतपुरम आणि कोट्टयम जिल्ह्यात कोरोना रूग्णांची संख्या सर्वाधिक असून टेस्टिंग वाढवल्या आहेत. तरी येथे रूग्णालयात भरती होण्याची संख्या कमी आहे. केवळ 0.8 टक्के रूग्णांना ऑक्सिजन बेड आणि 1.2 टक्के रूग्णांना आयसीयू बेडची गरज होती.

केरळच्या आरोग्य मंत्री वीणा जॉर्ज यांच्या नेतृत्वाखाली कोरोनाबाबत आढावा घेण्यासाठी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत कोरोनाबाबत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. कोरोनामुळे 60 वर्षांवरील लोकांचा मृत्यू तसेच मधुमेह, उच्च रक्तदाबाचे रुग्णांच्या मृत्यूची प्रकरणे समोर येत आहेत. त्याचवेळी, जीनोम सिक्वेन्सिंगसाठी पाठवलेल्या बहुतेक नमुन्यांमध्ये ओमिक्रॉन प्रकार आढळून आला आहे.

केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार मॉक ड्रील केले जात असल्याचे वीणा जॉर्ज यांनी सांगितले. 60 वर्षांवरील वयोगटातील 85 टक्के लोकांचा कोरोनाने मृत्यू झाला असून 15 टक्के लोकं गंभीर आजाराने ग्रस्त होती. बैठकीत सांगण्यात आले की, ज्येष्ठ नागरीक, गंभीर आजाराने ग्रस्त असलेली लोकं आणि गर्भवती महिलांसाठी येथे मास्क बंधनकारक करण्यात आले आहे.

देशात 5 हजारांहून अधिक रुग्णांची नोंद

दरम्यान, गेल्या 24 तासात देशात 5,337 नव्या रुग्णांची नोंद झाली असून सक्रिय रुग्णांचा आकडा 32,814 वर पोहोचला आहे.

