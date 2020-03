corona-virus- हिंदुस्थानात आढळले दोन नवे रुग्ण, उपचार सुरू

कोरोना व्हायरस मोठ्या वेगानं पसरत आहे. अशातच हिंदुस्थानात कोरोनाची लागण झालेले दोन नवीन रुग्ण आढळले आहे. एक जण नवी दिल्लीतील तर दुसरा तेलंगाणा येथे आढळला आहे. सध्या, दोन्ही रुग्णांवर इलाज करण्यात येत आहे. दोन्हीची प्रकृती स्थिर असल्याचे आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.

